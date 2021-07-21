«Единая Россия» выступила за защиту здоровья избирателей

В условиях пандемии самое главное – защитить здоровье граждан, считает секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. На брифинге, который он провел вместе с главврачом московской больницы №40 «Коммунарка» Денисом Проценко, отмечалось, что эта избирательная компания проходит в особенных условиях, связанных с пандемией и рядом ограничений.

«Единая Россия» призывает всех участников предвыборной гонки кандидатов, агитаторов, сотрудников избирательных штабов обеспечить средствами индивидуальной защиты, неукоснительно соблюдать требования региональных властей и санитарных властей РФ. Безусловно, выборы важны, но еще важнее здоровье и безопасность наших граждан», – подчеркнул Андрей Турчак.

Он добавил, что «Единая Россия» со своей стороны все положения соглашения «За безопасные выборы!» будет неукоснительно соблюдать.

В рамках договора предлагается взять на себя «добровольные и осознанные обязательства» по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм и минимизацией массовых мероприятий.

На правах рекламы.