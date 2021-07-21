Мошенники повторно обманывают пострадавших рязанцев – как не попасть на их уловки. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Участились случаи, когда мошенники повторно обманывают пострадавших людей. Они нагло звонят тем, у кого уже похитили с карты деньги и… предлагают помощь.

Как отметили в рязанском отделении Банка России, мошенники могут представляться юристами, полицейскими или представителями финансового омбудсмена.

Как правило, обман не заканчивается только телефонным звонком. Мошенники снимают офис и приглашают пострадавшего приехать на консультацию. Во время встречи выясняется, чтобы вернуть деньги, нужно заплатить несколько десятков тысяч рублей. Но деньги якобы вернут, когда банк компенсирует клиенту убытки. Как только человек платит, офис закрывается, а на звонки никто не отвечает.

— По закону банк должен вернуть деньги только в том случае, если держатель карты не нарушил правила безопасности и не сообщил третьим лицам конфиденциальные данные, что в большинстве случаев и происходит при атаках телефонных мошенников, — рассказывает эксперт рязанского отделения Банка России Иван Клочков. — Поэтому обещания вернуть деньги жертвам киберпреступников, самостоятельно отдавших деньги или сообщивших все сведения, не более чем очередная уловка. Если ей поверить, можно потерять еще больше.

Что касается финансового омбудсмена, то он разбирает денежные споры между финансовыми организациями и их клиентами, но не в инициативном порядке, а после заявления потребителя, считающего, что его права нарушены. Кроме того, помощь омбудсмена для людей всегда бесплатна.

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