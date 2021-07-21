Мэр Елена Сорокина прокрасила в рязанском сквере «колючую проволоку».

20 июля глава администрации Рязани Елена Сорокина участвовала в субботнике по благоустройству сквера «Белые журавли». Кроме чиновницы в субботнике участвовали активисты ТОС, неравнодушные местные жители и волонтеры.

В сквере очистили от старой краски и покрасили фигуры журавлей и арт-объект, посвященный памяти погибших в Великой Отечественной войне - шар из колючей проволоки с гвоздикой и каской.

«Сквер будет и дальше развиваться», — заверила мэр Рязани Елена Сорокина.

Кроме того, на территории очистили клумбы от сорняков, убрали мусор и опилили кустарник.

— Это по-настоящему народный сквер. Сама идея принадлежит активистам, много труда вложено в его развитие. Конечно, это заслуживает уважения. Сквер будет и дальше развиваться, — заверила Сорокина.

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