Прокуратура изучит инцидент с отравлением рязанского ребенка парами битума

Прокуратура Старожиловского района начала проверку по факту сообщений о ребенке, который чуть не погиб, надышавшись парами битума. Все произошло вечером 18 июля в деревне Муняково. Только благодаря помощи граждан, мальчика удалось сначала вытащить на поверхность, а потом и спасти. Только после непрямого массажа сердца, у 12-летнего мальчишки появился пульс.

В ближайшее время прокуратура проверит исполнение требований законодательства об охране здоровья, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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