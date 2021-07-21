На трассе под Рязанью торговали сомнительными арбузами и дынями.

В Рязанском районе прошел рейд по поиску мест, где незаконно торгуют арбузами и дынями. Чиновники районной администрации вместе с полицией проехали трассам и обнаружили одного мужчину, который торговал у обочины бахчевыми культурами. На него тут же составили протокол, так как торговля в неустановленных местах является административным правонарушением.

«Торговля у обочины создает излишнее напряжение на дорогах, а главное, небезопасно с точки зрения употребления продукции, не прошедшей проверку качества. Рекомендуем не подвергать риску здоровье и не покупать у таких торговцев продукцию сомнительного происхождения», - посоветовали чиновники администрации Рязанского района.

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