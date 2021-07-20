Жители рязанской глубинки не могут попасть на вакцинацию

В больницу поступило 300 доз "Спутника V". Фото: архив "КП".

В редакцию «КП-Рязань» обратились жители села Большие Можары в Сараевском районе. Они рассказали, что никак не могут попасть на вакцинацию ни в ближайшую амбулаторию, ни в ЦРБ.

- Я была на приёме, и мне сказали, что вакцины нет около трех недель и неизвестно, сколько еще придется ждать. Так и сказали - вакцины не предвидится. А желающих привиться у нас много - 29 человек, - рассказала местная жительница Мария Ивановна.

Чтобы проверить информацию, наш корреспондент позвонил в регистратуру поликлиники сараевской больницы. Там ему объяснили, что записаться на прививку можно, однако сейчас в наличии «Спутника V» нет. О сроках, когда же вакцина поступит, медики тоже предпочли не говорить.

Позвонив же главному врачу Сараевской межрайонной больницы Павлу Шейдорову, мы узнали, что в лечебное учреждение поступило 300 доз вакцины Gam-COVID-Vak (Спутник V). Позже от местных жителей стало известно, что можарская амбулатория, в которой они обслуживаются, получила только 17 доз. Учитывая, что на прививку записалось 29 человек, на всех этого количества точно не хватит. Если, конечно, из головной медорганизации не пришлют еще.

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