В среду в Рязанской области до +29, дальше – прохладнее

Рязанский гидрометеоцентр опубликовал прогноз на 21-23 июля. В среду сохранится достаточно жаркая погода, а вот в четверг и пятницу все-таки станет немного прохладней.

Температура воздуха по области 21 июля +13…18 градусов, и +24…+29 градусов днем. В четверг соответственно +11…+16 и +21…+26, а в пятницу +10…+15 и те же +21…+26.

В среду в светлое время суток местами кратковременный дождь, но не в Рязани, где преимущественно без осадков. 22 и 23 июля в регионе также местами пройдут кратковременные дожди.

Ветер в среду северо-западный, днем до 12 м/с, в четверг порывы до 17 м/с.

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