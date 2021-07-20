17-20 июля рязанский минздрав включил в список жертв COVID-19 фамилии 16 человек

За последние четыре дня (17-20 июля) минздрав Рязанской области внес в список погибших от COVID-19 фамилии еще 16 человек. Преимущественно это люди старшего возраста.

17 июля – четыре человека. Трое мужчин (51 год, 52 года, 76 лет) и 72-летняя женщина. Все скончались в мае.

18 июля – четыре человек. Четыре женщины (64 года, 67 лет, 72 года, 76 лет). Все скончались в мае.

19 июля – четыре человека. Четыре женщины (42 года, 63 года, 83 года, 85 лет). Все скончались в мае.

20 июля – четыре человека. Две женщины (81 год, 83 года) и двое мужчин (63 года, 69 лет). Все, кроме 63-летнего мужчины, скончались в мае. Мужчина умер еще в марте.

Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти во всех этих случаях стала коронавирусная инфекция.

Всего на 20 июля COVID-19 унес в Рязанской области жизни 742 человек.