На Московском шоссе начали ремонтировать лестницы.

В Рязани приступили к ремонту лестниц на Московском шоссе. Расположены они у бывшего ТЦ «Полсинаут», напротив «Барса».

Ранее пешеходную зону обследовали и решили отремонтировать пришедшие в негодность ступени. Всего Дирекция благоустройства силами восьми человек собирается отремонтировать на четырех лестницах.

Рабочие заменят разрушенную плитку, в некоторых местах ступени забетонируют.

Рабочие заменят разрушенные участки плитки, а там, где это необходимо, ступени забетонируют.

«Работы будут проводиться в течение этой недели», - отметили в пресс-службе администрации Рязани.

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