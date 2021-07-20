На Московском шоссе начали ремонтировать лестницы.
В Рязани приступили к ремонту лестниц на Московском шоссе. Расположены они у бывшего ТЦ «Полсинаут», напротив «Барса».
Ранее пешеходную зону обследовали и решили отремонтировать пришедшие в негодность ступени. Всего Дирекция благоустройства силами восьми человек собирается отремонтировать на четырех лестницах.
Рабочие заменят разрушенную плитку, в некоторых местах ступени забетонируют.
Рабочие заменят разрушенные участки плитки, а там, где это необходимо, ступени забетонируют.
«Работы будут проводиться в течение этой недели», - отметили в пресс-службе администрации Рязани.
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