В Рязани пройдет первый фестиваль современной корейской культуры K-POP.

В Рязани состоится первый официальный фестиваль-конкурс современной корейской культуры K-POP Generation (K-Gen). На сегодняшний день поступило более 30 заявок на участие - среди них сольные выступления и коллективы. Все они продемонстрируют свои способности и навыки как в вокальном, так и в танцевальных номерах.

Кроме того, все гости смогут не только познакомиться с корейской культурой и туристическим потенциалом Республики Корея, но и посмотреть картины молодых художников, приобрести памятные сувениры и многое другое.

Пройдет фестиваль современной корейской культуры K-POP 24 июля с 18:00 по 21:00 в ЦПКиО на площадке перед Зеленым театром.

Организаторы - Объединение корейцев Рязани при поддержке Фонда зарубежных корейцев Республики Корея.

СПРАВКА «КП»

K-POP - музыкальный жанр, возникший в Южной Корее и вобравший в себя элементы западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного ритм-н-блюза.

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