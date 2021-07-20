За 77-тонную свалку медицинских отходов будут судить рязанского коммерсанта

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении учредителя одной из коммерческих организаций Ермишинского района. Его обвиняют в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

В Сасовском МСО установили, что учредитель коммерческой организации принял на хранение почти 77 тонн медицинских отходов класса «Б» (эпидемиологически опасные). При этом реальной возможности хранить такой объем у него не было.

В итоге, стеклянные колбы, одноразовые шприцы, фрагменты систем для внутривенных инфузий, пластиковые контейнеры и медицинские капельницы хранились на открытом участке с бесконтрольным доступом людей и животных.

Во время следствия обвиняемый признал вину в полном объеме, а прокуратура Ермишинского района утвердила обвинительное заключение.

В ближайшее время судьбу предпринимателя решит суд.

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