В семи районах Рязанской области 20 июля отключат электричество. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

20 июля в семи районах Рязанской области отключили электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Спасский район:

- село Жерновище, деревня Зарытки, деревня Малое Пирогово, поселок Пироговский Участок, деревня Ухорское, село Заречье, Заречинские Выселки, станция Проня, деревня Старостеклянное — с 04:00 до 12:00;

- село Иванково, деревня Макеево, село Малышево — с 08:00 до 17:00.

Рыбновский район:

- деревня Ситьково — с 08:00 до 16:00;

- село Константиново, село Федякино, село Старолетово, деревня Чурилково — с 10:00 до 16:00.

Старожиловский район:

- село Гулынки, деревня Малые Поляны, деревня Табатёровка, деревня Уварово, село Большие Поляны — с 08:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- село Лукмос (улица Заречная) — с 09:00 до 17:00.

Сараевский район:

- село Назарьево (улицы Большая Дорога, Нижняя) — с 09:30 до 15:00.

Захаровский район:

- деревня Летники — с 10:00 до 16:00.

Рязанский район:

- село Поляны (улицы Новая, Революции, Энгельса и площадь Советская) — с 10:00 до 16:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!