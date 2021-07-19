Стало известно, в каких районах Рязанской области больше всего кусают клещи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Больше всего обращений в связи с укусами клещей в медицинские учреждения поступают из Рязани, а также Рязанского, Касимовского, Клепиковского, Кораблинского, Спасского и Рыбновского районов. Такие данные приводят санитарные врачи регионального Роспотребнадзора.

На минувшей неделе с жалобами на присасывания клещей обратились 108 человек, в том числе 42 ребенка.

Специалисты обнаружили в лаборатории в 17,2% случаев возбудителей иксодового клещевого боррелиоза, в 6% возбудителей гранулоцитарного анаплазмоза человека, в 0,3% возбудителей моноцитарного эрлихиоза.

В текущем сезоне зарегистрировано пять случаев иксодового клещевого боррелиоза.

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