Во вторник в Рязани жара спадет до +29 градусов

Во вторник, 20 июля, в Рязани и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, а днем местами возможна гроза, сообщает УМЧС России по Рязанской области со ссылкой на синоптиков.

Ветер западный, северо-западный, порывами до десяти метров в секунду. При грозе сила ветра может достигать и 17 м/с.

Температура воздуха ночью +15…+20°С, днем +24…+29°С.

Отметим, что за сутки в лесах Рязанской области зарегистрировано восемь термических точек. Из них подтвердились пять точек – все они ликвидированы.

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