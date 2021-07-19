В 40 шагах от детской площадки на Лыбедском бульваре открылась табачная лавка.

16 июля в самом центре Рязани на Лыбедском бульваре открылась табачная лавка «Дым». Как сообщил «КП-Рязань» продавец, владелец магазин сказал ему: «Торгуй, проблем не будет».

— Ну, я и торгую, — говорит молодой человек. — Не знаю, кто против, лично мне здесь за три дня никто ничего не сказал.

Киоск, в котором торгуют табачной продукций работает в центре Рязани уже третий день.

Киоск находится ровно в сорока шагах от детской площадки. На фасаде палатки изображены Сталлоне, Шварценеггер, Че Гевара и Фидель Кастро с табачными изделиями, которые прикрывает надпись Censored (цензура).

Еще в мае депутаты Рязанской городской Думы требовали от главы администрации Елены Сорокиной убрать табачную палатку с Лыбедского бульвара, но пока, видимо, не получается.

Киоск находится ровно в сорока шагах от детской площадки.

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