Три дня подряд на нескольких улицах Рязани будут отключать электричество

В ближайшие три дня на рязанских улицах будут отключать электричество, предупреждает пресс-служба администрации Рязани. По информации властей, причина отключения – работы на воздушной линии.

20 июля с 10:00 до 16:00 электричества не будет в поселке Сысоево по следующим адресам:

- ул. Сысоевская, дома с 1 по 39, дома с 2 по 22;

- 1-й Сысоевский проезд, дома с 1а по 16;

- 2-й Сысоевский проезд, д. 1, д. 3, д. 5, д. 16.

21 июля с 10:00 до 18:00 электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Чкалова, д. 58.

22 июля с 09:30 до 16:30 электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Семчин Лоск, дома с 1 по 58;

- Озерный проезд, дома с 1 по 15, д. 4, д. 8, д. 10, д. 46, д. 48, д. 50 стр. 2;

- 1-й Озерный переулок, дома с 1 по 14;

- 2-й Озерный переулок, дома с №1 по 19;

- 3-й Озерный переулок, дома с 1 по 24;

- 4-й Озерный переулок, дома с 1 по 32;

- 5-й Озерный переулок, дома с 1 по 42;

- ул. Дачная (микрорайон Канищево), дома с 1 по 78;

- ул. Трехреченская, дома 1 по 63.

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