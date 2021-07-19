Семь маршруток и четыре автобуса Рязани до 9 августа изменят схему движения

В Рязани в очередной раз временно поменяли схему движения городского пассажирского транспорта. Изменения коснулись автобусов и маршруток, а причина – капитальный ремонт тепловых сетей на участке улично-дорожной сети улицы Новой и закрытием движения от пересечения с улицей Горького до пересечения с улицей Циолковского и от пересечения с Циолковского до перекрестка с Урицкого.

Изменения в маршрутах движения автобусов:

- автобусы №№4, 6, 17, 20 при движении от остановки «Кальное» следуют по Касимовскому шоссе, Грибоедова, Есенина (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам.

Изменения в схеме движения маршруток:

- маршрутки №№32М3, 33М2, 77М2, 96М2, 98М2 при движении от остановки «Автобусный парк» следуют по Новой, Лермонтова, Электрозаводской, Циолковского (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам;

- маршрутки №№47М2, 53М2 при движении от остановки «площадь Театральная» следуют по Циолковского, Электрозаводской, Лермонтова, далее по своим маршрутам.

Отметим, что по измененной схеме маршрутки и автобусы будут ходить до 9 августа 24:00.

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