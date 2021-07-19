Только паспорт и тату: в Рязани остановили молодого мотоциклиста без прав и шлема.

На улице Спортивной в Рязани полицейские остановили мотоциклиста, который мчался по дороге без экипировки, и без регистрационных номеров. Молодого человека попросили предъявить документы на технику, но у него кроме паспорта ничего не оказалось.

Вскоре выяснилось, что у 23-летнего татуированного водителя не было открытой категории водительских прав, необходимых для управления мотоциклом. Сам же транспорт не стоял на регистрации.

На молодого человека составили протоколы об административных правонарушениях

Постовые полицейские вызвали экипаж ДПС для фиксации нарушений. На парня составили протоколы об административных правонарушениях. В ближайшее время ему придется заплатить штрафы.

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