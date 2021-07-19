Две женщины на иномарках устроили ДТП – пострадали трое детей.

Вечером 17 июля в Рязанском районе на трассе Рязань - Пронск - Скопин 21-летняя девушка за рулем автомобиля Volkswagen Polo во время разворота в неположенном месте столкнулась с Hyundai Solaris. За рулем второй иномарки находилась 36-летняя женщина.

Авария произошла на трассе в Рязанском районе.

В результате дорожного происшествия травмы трое детей – 7, 8 и 9 лет. Все они находились в салоне Hyundai.

По предварительным данным, девушка на Volkswagen во время разворота не убедилась в безопасности маневра.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!