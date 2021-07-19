В Солотче у монастыря Mercedes на скорости сбил 15-летнего велосипедиста.
Вечером 18 июля недалеко от дома №7 по улице Монастырской в Солотче 26-летний рязанец за рулем автомобиля Mercedes-Benz сбил 15-летнего местного подростка, который ехал на велосипеде.
В результате дорожного происшествия парень получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.
Всего за минувшие пятницу и выходные на дорогах Рязанской области зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три человека погибли и 30 получили различные травмы.
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