Спасибо, чтобыли с нами: в Рязани закрылся ресторан «Золотая шпора»

В Рязани закрылся ресторан «Золотая шпора». Об этом сообщила администрация заведения. Воскресенье, 18 июля, был последний днем работы ресторана. В настоящее время он закрыт на спецобслуживание.

«Спасибо, что были с нами все это время! Самые жаркие танцы и яркие вечеринки, душевные дни рождения, свадьбы и корпоративы - всего этого не было бы без вас, наши дорогие гости. Мы верим в развитие гастрономической культуры в нашем городе. Уверены, что увидимся с вами в новых местах и новых форматах, а пока прощаемся», — написала администрация заведения на своих страницах в социальных сетях.

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