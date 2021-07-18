«Фестивальное лето» добралось до рязанской Соколовки

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

В поселке Соколовка на окраине Рязани состоялся концерт проекта «Мобильный праздник», проходящего в рамках «Фестивального лета». Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Выездной концерт для жителей отдаленного о центра поселка организовали артисты МКЦ.

- Этот летний вечер останется в памяти надолго. Прекрасная атмосфера, улыбки, общение - мы благодарны за приезд «Фестивального лета» к нам в поселок, - рассказала активист местного ТОС Любовь Сазонова.

По задумке организаторов, такие выездные мероприятия донесут частичку прекрасного в самые далекие уголки областного центра.

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!