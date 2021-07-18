18 июля главное управление МЧС по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение.

Ведомство, ссылаясь на данные рязанского гидрометцентра, сообщает, что в ближайшие часы в Рязанскую область придут сильный ветер (с порывами до 12-17 метров в секунду) грозы, а местами град.

Отмечается, что неблагоприятные погодные явления сохранятся до конца суток.

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