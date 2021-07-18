Общественники предложили способ сократить пробки на Московском шоссе

Общественники из сообщества «ПУВР» запустили опрос об изменении движения транспорта на двух участках Московского шоссе. По их мнению, незначительная корректировка транспортной схемы поможет сократить пробки примерно на 20%.

Конкретно предлагается на перекрестке с улицей Юбилейной увеличить количество полос со стороны Дягилево (2 прямо, 1 направо) и со стороны центра (2 прямо, 1 налево). На перекрестке с Народным бульваром со стороны Дягилево предлагается сделать сразу три полосы прямо вместо двух.

При этом уточняется, что замеры на цифровой модели показали, что время прохождения данных участков сокращается на 20%. Это поможет частично сократить пробки на данный участках.

На момент публикации этой новости, почти 90% проголосовавших поддержали предложение «ПУВР»

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