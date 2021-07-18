В Рязанской области 35-летний мужчина переспал с 14-летней девочкой

В региональном СК сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, занявшегося сексом с несовершеннолетней.

По предварительной информации, подозреваемый отвез на автомобиле 14-летнюю девочку в поле рядом с деревней Секиотово и вступил с ней в интимную связь.

При этом отмечается, что юная партнерша была не против полового акта, а в полицию обратились ее родители.

В итоге дело возбудили по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

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