Кандидат в Госдуму от КПРФ Олег Струков сдал документы в избирательную комиссию

Фото: КПРФ.

На участие в выборах в Госдуму в Рязанский областной избирком 15 июля, вслед за Евгением Морозовым, сдал документы Олег Струков. Он был выдвинут КПРФ в качестве кандидата по 156 одномандатному округу. В подаче документов также приняли участие первый секретарь Рязанского обкома КПРФ Денис Сидоров и секретарь обкома Дмитрий Иваничкин.

Напомним, КПРФ идет на выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва в составе широкой команды лево-патриотических сил, куда также вошли «Левый Фронт», «За новый социализм», «Ленинский комсомол» и многие другие организации.

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