У памятника братства по оружию проверили новое освещение

Уже установлено 158 опор паркового освещения. Фото: пресс-служба администрации Рязани.
В парке у памятника Советско-Польского братства по оружию состоялось тестирование нового освещения, установленного в рамках программы благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.
При этом отмечается, что завершена установка 158 из 167 опор паркового освещения, а также идет подключение 11 линий. В рамках тестового включения специалисты проводят пуско-наладочные работы и проверку фонарей.
В администрации уточнили, что в ближайшее время будут смонтированы 9 прожекторов для подсветки памятника и площадки для техники.
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