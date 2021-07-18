У памятника братства по оружию проверили новое освещение

Уже установлено 158 опор паркового освещения. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

В парке у памятника Советско-Польского братства по оружию состоялось тестирование нового освещения, установленного в рамках программы благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

При этом отмечается, что завершена установка 158 из 167 опор паркового освещения, а также идет подключение 11 линий. В рамках тестового включения специалисты проводят пуско-наладочные работы и проверку фонарей.

В администрации уточнили, что в ближайшее время будут смонтированы 9 прожекторов для подсветки памятника и площадки для техники.

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