КПРФ выдвигает своих кандидатов в органы местного самоуправления

Фото: КПРФ.

Наряду с федеральной кампанией по выборам в Государственную Думу рязанские коммунисты принимают активное участие в выборах депутатов и глав местного самоуправления. Всего по Рязанской области в единый день голосования пройдет 51 кампания по выборам депутатов и 48 – по выборам глав МСУ.

Открыли этап выдвижения кандидатов в депутаты и на должности глав поселений среди местных партийных отделений КПРФ – коммунисты Сараевского и Чучковского районов. Следом за ними – Пронского.

В Сараевском отделении кандидатами в депутаты по многомандатным округам были выдвинуты 15 кандидатов в 6 поселениях, а также 1 кандидат – на главу поселения. Надо отметить, что такое количество кандидатов районная парторганизация выдвигает впервые.

В Чучковском районном отделении партии конференция традиционно началась с вручения партбилетов. В течение месяца ряды районной организации пополнили еще 3 человека. Районная конференция выдвинула 7 кандидатов в депутаты во всех поселениях, где пройдут выборы, а также двух кандидатов на должности глав поселений.

Также во всех поселениях, где состоятся выборы представительных органов, выдвинуты кандидаты в Пронском районе.

В работе районных партийных мероприятий приняли участие секретари областного комитета КПРФ Эвелина Волкова и Евгений Морозов, а также член обкома Денис Милюков.

Эвелина Волкова проинформировала участников об основных организационно-правовых моментах предстоящих выборов и особенностях различных их этапов. Евгений Морозов – о работе комсомольских активистов по защите прав молодежи и патриотическому воспитанию. Денис Милюков – о формах и методах работы с населением.

По итогам тайного голосования все выдвинутые кандидаты были утверждены. В ближайшие дни выдвижение кандидатов в депутаты и на должности глав пройдет и в других районах области.

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