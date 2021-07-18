В Рязанской области из Оки подняли труп мужчины

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.
Сотрудники поисково-спасательной службы на воде вытащили из реки Оки труп мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.
Несчастье произошло вблизи города Касимов. Всего к работам по подъему тела привлекались две единицы техники и шесть человек дежурной смены ПСС.
Обстоятельства трагедии и личность погибшего устанавливаются.
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