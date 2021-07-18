Микрорайоне Приокский произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля

Вечером 17 июля около 20 часов на улице Дачной в рязанском микрорайоне «Приокский» произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

По предварительной информации, 42-летний житель Калуги, находясь за рулем такси Kia Rio, на перекрестке не уступил дорогу «Ладе Гранте» под управлением 43-летнего рязанца, из-за чего произошло столкновение.

В результате иномарка опрокинулась, а 19-летний пассажир отечественного авто получил травмы. Молодому человеку потребовалась медицинская помощь.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

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