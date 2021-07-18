Главврач рязанской ОКБ подвел итоги 444 дней борьбы с COVID-19

Фото: Андрей Карпунин.

Главный врач рязанской Областной клинической больницы Андрей Карпунин подвел предварительные итоги борьбы с COVID-19. Об этом он рассказал на своей странице «ВКонтакте».

«Вот уже 444 дня в нашей больнице идет борьба с коронавирусом. В красной зоне работали и продолжают работать 124 врача, 212 медицинских сестер, 81 человек младшего медицинского персонала и наших вспомогательных и технических служб», - написал Карпунин.

Он также добавил, что лечение в стационаре прошли 6 тысяч 586 пациентов. Из них 715 человек получили хирургическую помощь, 149 пациентов перевели на самостоятельное дыхание после поддержки аппаратом ИВЛ.

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