Фото: ГТРК "Ока".

Рязанские рыбаки обнаружили подозрительное пятно в Борковском затоне. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Наши коллеги рассказали, что пятно проплывало мимо технического логистического центра. Люди поделились видео с начальником участка.

«На кадрах видно, как поверхность воды затянула плотная пленка цвета ржавчины и маслянистая на вид. Она имела черные и зеленые кашеобразные примеси, а также запах фекалий. Ветром пятно сносило по затону в сторону Оки», - говорится в сюжете.

Очевидцы предположили, что загрязнение пришло со стороны стоянки старых судов, которые подлежат утилизации. Сотрудники порта, разрезая их, повредили емкость с канализационной жидкостью и нечистоты вытекли в водоем.

Журналисты обратились в контрольные органы с требованием провести расследование загрязнения.

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