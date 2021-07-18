На Северной окружной перевернулся мотоциклист, не справившийся с управлением

17 июля около 20.10 опрокинулся мотоциклист, двигавшейся по Северной окружной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, 36-летний житель областного центра, ехавший на мотоцикле Honda со слишком высокой скоростью, не справился с управлением и перевернулся. В результате аварии мужчину госпитализировали с различными травмами.

Причины и обстоятельства ДТП уточняются.

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