В воскресенье рязанцев ждут жара, дождь и грозы

В воскресенье, 18 июля, в Рязани и области ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на синоптиков. Днем в воскресенье возможен кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер северный, порывами до восьми метров в секунду, днем при грозе порывы могут достигать 15 м/с.

Температура воздуха по Рязанской области ночью +14...+19°С, днем жара +28...+33°С.

«В лесах Рязанской области высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность», - предупреждают в ведомстве.

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