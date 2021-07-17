Кандидат в Госдуму от КПРФ Евгений Морозов сдал документы в избирательную комиссию

Денис Сидоров (слева) и Евгений Морозов.

13 июля Евгений Морозов вместе с первым секретарём Рязанского обкома КПРФ Сидоровым Денисом и секретарём обкома Иваничкиным Дмитрием подали документы в избирательную комиссию Рязанской области. Евгений Морозов выдвинут КПРФ в качестве кандидата в Государственную Думу по 157 одномандатному округу. В данный округ входят: Октябрьский и Железнодорожный районы города Рязани, город Скопин, Александро-Невский, Захаровский, Кораблинский, Милославский, Михайловский, Пронский, Рыбновский, Ряжский, Сапожковский, Скопинский, Старожиловский и Ухоловский районы, а также часть поселений Рязанского района.

КПРФ идет на выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва в составе широкой команды лево-патриотических сил, куда также вошли «Левый Фронт», «За новый социализм» и многие другие организации Евгений Морозов как кандидат и рязанская команда лево-патриотических сил приглашает всех неравнодушных за судьбу нашей области и страны включиться в избирательную компанию. Приходите на наши встречи и мероприятия, сообщайте о проблемах и болезненных точках, а также мы будем рады любой помощи в агитации! Вперёд, к победе социализма!

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