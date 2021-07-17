В Новомичуринске из водохранилища выловили человеческий череп

Вечером 16 июля в Новомичуринске обнаружили человеческий череп. Выловил останки из водохранилища в садоводческом товариществе «Медик» местный дачник.

— Муж, как всегда, начал чистить «кошкой» с мостков дно от травы, и вдруг зовет меня, — рассказывает «Прессе» его супруга. — Сначала я не поняла, что за предмет он вытащил из воды. А присмотрелась: очертания человеческого черепа...

По данным издания, приехавшие на место участковые полиции, опросили дачников, оформили документы и забрали череп.

В настоящее время Михайловский МСО СУ СК России по Рязанской области проводит проверку по факту обнаружения человеческого черепа.

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