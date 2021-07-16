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Общество16 июля 2021 19:14

Детей рязанских медиков из «красных зон» отправят в Крым и на Кубань

С руководством Краснодарского края уже ведутся переговоры об организации оздоровления
Источник:kp.ru
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Андрей Турчак и Вениамин Кондратьев встретились обсудить возможности

Андрей Турчак и Вениамин Кондратьев встретились обсудить возможности

У рязанских медиков, работающих в «красных зонах» ковидных госпиталей, появилась возможность отправить своих детей на льготных условиях (до 100% компенсации стоимости путевки) на черноморские курорты.

15 июля первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак уже встретился с главой Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и поинтересовался, можно ли организовать отдых в южных оздоровительных лагерях для детей из других регионов. Разработка такой программы, в которой могут принять участие дети из семей, оказавшихся в зонах чрезвычайных ситуаций (например, наводнений) уже ведется.

По мнению Андрея Турчака, должны быть предусмотрены специальные квоты и по линии минздрава, и по линии минпросвещения. Он напомнил, что пока в детских лагерях действуют ограничения по загрузке, однако по мере их снятия можно будет отправлять детей на отдых. Он уверен, что можно будет таким образом отправить на отдых более 11 тысяч ребят. В прошлом году аналогичная программа предусматривала отдых детей примерно 1 тысячи врачей.