«Единая Россия» проводит мониторинг цен на отдельные продукты питания

Зампредседатель Госдумы Алексей Гордеев возглавит рабочую группу по урегулированию цен на так называемый борщевой набор – морковь, лук, картофель, свеклу, капусту. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на онлайн-совещании с региональными отделениями «Единой России».

По его словам, 19 июля на площадке партии пройдет совещание с руководством правительства и главами регионов, на котором озвучат конкретные меры по снижению стоимости перечисленных продуктов питания. Участие в совещании также примут представители торговых сетей, депутаты всех уровней, сенаторы и эксперты.

«В регионах идет обсуждение народной программы партии. И буквально через одно идут обращения по крайне высоким ценам на самые основные продукты. Эта тема также звучала в ходе прямой линии с президентом. Об этом говорят люди на встречах с депутатами всех уровней, пишут в СМИ и интернете. Эта проблема касается каждого. Ее нельзя объяснить экономическими причинами, погодными условиями или пандемией», – подчеркнул Андрей Турчак.

Он отметил, что до конца недели партия завершит мониторинг и анализ ситуации по каждому субъекту РФ. Кроме того, регионам рекомендовано подготовить свои предложения.

Алексей Гордеев добавил, что предложения по снижению цен будут проработаны с сельхозпроизводителями.

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