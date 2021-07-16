В Рязани ГИБДД начала масштабные рейды по тонировке.

В пятницу, 16 июля, а также в ближайшие выходные дни сотрудники Госавтоинспекции проведут масштабные оперативно-профилактические рейды по тонировке. Работать гаишники будут как в Рязани, так и в районах области.

Только за несколько часов рейда полицейские выявили в Рязани более 50 нарушений.

«Пристальное внимание к светопропускаемости стекол объясняется тем, что тонированные стекла значительно ухудшают видимость, особенно в пасмурную погоду или темное время суток. Это может стать одной из сопутствующих причин ДТП», - предупреждают сотрудники Госавтоинспекции.

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