Большинство обращений рязанцев касалось благоустройства территорий

«На этой неделе, согласно поступившим обращениям жителей, рязанцы интересовались вопросами благоустройства, оказания жилищно-коммунальных услуг и проведения капитального ремонта многоквартирных домов», — рассказала руководитель приемной, депутат Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова.

Например, рязанка, проживающая на Первомайском проспекте, попросила помощи у депутата Рязанской городской Думы Олега Смирнова по озеленению двора ее многоквартирного дома.

Кроме этого, при поддержке депутата во дворе дома на улице МОГЭС в Рязани будет установлена детская площадка.

При содействии его коллеги Александра Лемдянова в одном из детских садов областного центра будет отремонтирован спортивный зал, а при поддержке депутата Рязанской областной Думы Александра Жукаева — потолок в школе на улице Сельских строителей.

В приемной продолжается работа и по обращениям, поступившим ранее. Так, в июне обратилась пенсионерка, проживающая в Сасовском районе. Женщина нуждается в дорогостоящем лечении.

«После запроса в министерство здравоохранения Рязанской области данный препарат был закуплен в рамках программы «Борьба с онкологическими заболеваниями», заявительницу пригласили для проведения курса лечения в условиях стационара», — рассказала заместитель руководителя приемной Елена Синица.

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