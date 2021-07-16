Перекресток у «Глобуса» вновь перекроют, изменив маршруты транспорта

17 июля в Рязани перекроют движение на перекрестке Касимовского шоссе и улицы Советской Армии. Движение будет приостановлено с 06:00 до 23:00 в связи с дорожно-строительными работами, сообщает пресс-служба администрации.

Соответственно, временно изменится схема движения общественного транспорта. Произойдет это следующим образом:

- автобусы №6 будут следовать по проезду Яблочкова и Куйбышевскому шоссе;

- автобусы №№8, 16, 17, 32, 33, 46, 47, 53, 65, 66, 77, 96, 98а, 99 – по улице Тимуровцев, Касимовскому шоссе, улице Есенина;

- автобусы №№4,20 пустят по Муромскому, Солотчинскому шоссе и улице Есенина ;

- автобусы №№41, 75, 91 объедут перекрытый перекресток по улицам Большой, Тимакова, Новоселов и Тимуровцев.

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