С 19 июля в Рязани и области планируют отключать телерадиовещание. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 19 по 25 июля в Рязани и области возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями, сообщает Рязанский ОРТПЦ.

«В это время возможны кратковременные приостановки трансляции 20 цифровых эфирных телеканалов, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций», - говорится в сообщении.

В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут отменить или перенести на другое время из-за плохих погодных условий.

Все отключения трансляции согласованы с вещателями.

Известно, что проблемы с вещанием возникнут у теле-радиопотребителей в Рязани, Шацке, Михайлове, Скопине и Мосолове.

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