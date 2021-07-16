ИСГ «Мармакс» презентовала новый дом «Достояние на Чапаева» в Рязани

ИСГ «Мармакс».

Инвестиционно-строительная группа «Мармакс» провела презентацию своего нового жилого дома «Достояние на Чапаева». Восьмиэтажный дом бизнес-класса, возведенный по авторскому архитектурному проекту, представили собственникам квартир.

Основатель и генеральный директор ИСГ «Мармакс» Юрий Юров лично поблагодарил клиентов за выбор компании и рассказал об идее проекта и ее реализации.

«Наша миссия – изменить город к лучшему, повысить уровень жизни людей, улучшить городскую среду. Объект «Достояние на Чапаева» - это новый этап в реализации этой миссии. Среда в целом и архитектура как ее инструмент формируют сознание человека начиная с самого детства, по сути, формируют будущее поколение», - подчеркнул Юрий Юров.

ИСГ «Мармакс»

Дом «Достояние на Чапаева» - уникальный по разнообразию опций формат для Рязани. Продуманное инфраструктурное наполнение жилого дома предполагает создание максимального комфорта для жителей.

«В современной жизни мы все сталкиваемся с нехваткой времени. И поэтому экономия вашего времени – одна из основных идей наших проектов. - отметил Юрий Юров, – Например, функция «умный дом» позволяет сберечь порядка 9 часов в год. Собственный фитнес-клуб экономит 1-3 недели в год в зависимости от количества посещений. Не тратить время на дорогу до офиса, а работать в коворкинге, расположенном в вашем доме, не ходить по магазинам, а спуститься прямо на лифте в супермаркет – это возможность сохранить самый дорогой и невосполнимый ресурс».

Особое внимание в проекте уделено благоустройству территории. «Достояние на Чапаева» - это первый в Рязани жилой дом с благоустроенным двором, расположенном на стилобате. Ландшафтный дизайн продуман так, чтобы двор стал единой природной экосистемой с газоном, кустарниками и деревьями, в том числе крупномерными. В проекте благоустройства максимально используются натуральные материалы - декинг, щепа, каменная крошка.

«Создание на стилобате внутреннего двора с ландшафтным дизайном – распространенная практика, позволяющая эргономично организовать пространство, - заявил Юрий Юров, - Приватная охраняемая территория, доступная только для жителей и гостей комплекса, способствует дружескому общению и формированию добрососедского коммьюнити».

ИСГ «Мармакс»

На презентацию под хештегом Я СКАЗАЛ ДА #МАРМАКС были приглашены собственники вместе с семьями.

Мероприятие было выдержано в экологичном стиле – с деревянной мебелью и стеклянной посудой. Была создана креативная фотозона и приглашены высококлассные фотограф и видеограф. Для гостей предусмотрели фуршет, развлекательные квесты, выступление кавер-группы, а отдельно для детей - аниматоров, аквагрим и мороженное. Важной частью развлекательной программы стали викторины и розыгрыши призов. Победитель фотоконкурса в Instagram получил фотоаппарат моментальной печати, а победителям викторины на знание своего дома подарили мерч компании – изделия из натуральной кожи.

На правах рекламы.