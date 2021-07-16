На железной дороге в Ряжске травмировалась 14-летняя девочка

Вечером 15 июля в ряжскую больницу с серьезными травмами поступила 14-летняя девочка. Ребенок в компании сверстников гулял на недействующем путепроводе станции «Ряжск-1» (314 км МЖД).

По предварительным данным, около 22:00 девочка упала с пятиметровой высоты. В тяжелом состоянии ее доставили в реанимацию Ряжского ММЦ, а затем перевезли в Рязань.

— Мосты несут особую угрозу здоровью и даже жизни из-за того, что находятся высоко над землей. А рядом проходят контактные провода под напряжением в десятки тысяч вольт. Находиться в таких местах категорически запрещается, — напомнила через «Прессу» старший инспектор по делам несовершеннолетних линейного пункта полиции на железнодорожной станции Ряжск Юлия Мастюкова.

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