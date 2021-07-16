Водитель РНПК стал бронзовым призером конкурса профмастерства

Фото: РНПК.

Водитель транспортного цеха АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» Александр Мосягин стал бронзовым призером финального тура XXIII международного конкурса профессионального мастерства водителей автобусов. Конкурс проходил в Санкт-Петербурге в рамках Второго международного транспортного фестиваля «SPbTransportFest».

В тройке лидеров

В соревнованиях по скоростному маневрированию на автобусах марки Volgabus 5270, Volgabus 6271 и туристических автобусах Александр вошел в тройку лидеров в зачете «Молодой водитель автобуса большой вместимости».

Александр Мосягин является неоднократным победителем и призером конкурсов профессионального мастерства разных уровней. В РНПК он работает с 2015 года после окончания Рязанского строительного колледжа по специальности «Техническое обеспечение и ремонт автомобильного транспорта».

Потомственный работник

Любовь к транспорту ему привили в семье. Дед - Василий Мосягин всю жизнь поработал на КАМАЗе дальнобойщиком. Отец - Николай Мосягин много лет трудился на нефтезаводе водителем автобуса. В 2017 году Александр был единственным конкурсантом от Рязанской области в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills Russia. Тогда по результатам шести заездов Александру удалось набрать наибольшее количество баллов среди 1500 участников из 85 регионов РФ и занять первое место в своей номинации. В 2019 году Александр стал победителем областного конкурса профессионального мастерства «Мастера Рязанской области» по профессии «Лучший водитель автобуса».

НАША СПРАВКА

АО «РНПК» в заботе о кадровом потенциале предоставляет все возможности для профессионального развития работников и их карьерного роста. Для поступивших на работу предусмотрено развитие по специальной корпоративной программе, в рамках которой молодые специалисты развивают корпоративные и управленческие компетенции, участвуют в научно-технических конференциях и других проектах. Более опытные работники повышают квалификацию в Учебном центре РНПК, тем самым получая более высокий разряд или проявляя себя на ежегодных конкурсах профессионального мастерства.