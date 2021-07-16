13- 16 июля рязанский минздрав включил в список жертв COVID-19 фамилии 25 человек

В Рязанской области, по официальным данным, ежедневно пополняется список жертв коронавирусной инфекции. За последние четыре дня (13-16 июля) региональный минздрав внес в этот документ фамилии еще 25 человек. Преимущественно это люди старшего возраста.

13 июля – девять человек. Пять женщин (56 лет, 68 лет, 70 лет, 73 года, 77 лет) и четверо мужчин (60 лет, 73 года, 81 год, 88 лет). Большинство скончались в мае, кроме 77-летней женщины и 73-летнего и 88-летнего мужчин, скончавшихся еще в апреле.

14 июля – восемь человек. Пять женщин (66 лет, 70 лет, 80 лет, 81 год, 87 лет) и трое мужчины (68 лет, 73 года, 82 года). Все скончались в мае.

15 июля – четыре человека. Четверо мужчин (55 лет, 62 года, 72 года, 82 года). Все скончались в мае.

16 июля – четыре человека. Три женщины (70 лет, 82 года, 86 лет) и один 84-летний мужчина. Все кроме 86-летней женщины скончались в мае. Женщина умерла в апреле.

Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти во всех этих случаях стала коронавирусная инфекция.

Всего по официальным данным на 16 июля, COVID-19 унес в Рязанской области жизни 724 человек.