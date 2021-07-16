В центре Рязани иномарка снесла знак «Пешеходный переход». Фото: НГ.

Днем 15 июля в центре Рязани автомобиль снес дорожный знак, сообщает «НГ». Все произошло недалеко от управления МВД России по Рязанской области на перекрестке улиц Фрунзе и Введенской.

По данным издания, иномарка вылетела на тротуар и сбила дорожный знак «Пешеходный переход».

В результате дорожного происшествия никто из людей не пострадал. На месте происшествия работали сотрудники ДПС.

Утром 16 июля поваленный знак убрали.

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