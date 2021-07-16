Будут кинопоказы. Власти Рязани объяснили демонтаж лавочек Зеленого театра

Разобранные лавочки некоторые ошибочно приняли за дело рук вандала. Фото: Александр ДУДАРЕВ.

В рязанском ЦПКиО заметили, что часть трибун Зеленого театра разобрана. Первым делом многие пользователи соцсетей подумали о вандалах. Однако выяснилось, что демонтаж произвели специально.

На самом деле освобождали путь крану-манипулятору. Фото: администрация Рязани.

«На территории Зеленого театра в ЦПКиО завершаются работы по установке экрана для кинопоказов. Работы (…) требовали временного демонтажа лавочек амфитеатра для заезда крана-манипулятора», - пояснили в администрации Рязани.

Теперь лавочки устанавливают обратно. Также чиновники отмечают, что за Зеленым театром ведется круглосуточное видеонаблюдение.

Зеленый театр обзаведется экраном для кинопоказов.

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