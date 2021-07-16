В Рязанской области запустили элеватор за 2,2 млрд рублей

Фото: правительство Рязанской области.

15 июля в Рязанской области состоялся запуск элеватора емкостью 150 тыс. тонн зерна. Проект с объемом инвестиций 2,2 млрд рублей реализован группой компаний «Агропромкомплектация», сообщает региональное правительство.

По словам губернатора Николая Любимова, с момента закладки первого камня до завершения строительства прошло меньше года.

«Для экономики Рязанской области и Ряжского района важно, что к нам приходят такие ответственные инвесторы, которые вкладывают свои средства в создание новых рабочих мест, необходимых мощностей для хранения и переработки рекордных урожаев зерна, которые собирают рязанские аграрии», - заявил Любимов.

Рабочих мест на элеваторе, кстати, создано 100. Глава региона также отметил, что из 31,5 тыс. гектаров пахотных земель, введенных в оборот в 2020 году, 8% осваивает как раз «Агропромкомплектация».

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