В Рязанской области бесследно пропала 16-летняя девушка.

В Рязанской области разыскивают бесследно исчезнувшую 16-летнюю Ирину Румянцеву, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».

По информации волонтеров, девушка 15 июля ушла из дома в деревне Рябиновка Клепиковского района, и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, длинные каштановые волосы, глаза голубые.

Была одета: футболка болотного цвета с синими полосками, длинная теплая серая юбка, бело-красный шарф-палантин, синие кроссовки.

Активисты особо отмечают, что девушка-подросток может нуждаться в медицинской помощи.

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